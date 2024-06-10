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15:54, 10 июня 2024Экономика

Оценена выгода от вложений в недвижимость

Эксперт Кулаков: вкладывать деньги в недвижимость не всегда выгодно

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Вложения в недвижимость не всегда оказываются выгодными. Выгоду от покупки квартиры с целью перепродажи или сдачи в аренду оценил президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, передает радио Sputnik.

По словам эксперта, недвижимость растет в цене каждый год, однако для получения заметной прибыли от продажи придется ждать около пяти-семи лет. «И все эти годы на семье будет нагрузка в виде коммунальных платежей. Здесь реальна только одна цель — спасти средства от инфляции», — заключил он.

В случае со сдачей жилья в аренду также есть подводные камни, связанные с непредвиденными затратами. Например, жильцы могут затопить соседей, испортить ремонт или сантехнику.

Чтобы минимизировать риски, квартиру стоит застраховать. Кроме того, стоит внимательно подойти к выбору арендаторов. Лучше всего сдать жилье семье с детьми — детский сад и школа привязывают родителей к месту жительства и заставляют быть более ответственными квартиросъемщиками. «В этом смысле двухкомнатная квартира даст большую стабильность и позволит выбирать жильцов из среднего класса», — добавил Кулаков.

Ранее стало известно, что в среднем россияне получают от сдачи квартир в аренду 260-265 тысяч рублей в год.

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      Александра Качан
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