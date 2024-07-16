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16:06, 16 июля 2024Путешествия

Россияне заняли второе место по числу визитов в одну страну бывшего СССР

Россияне заняли второе место среди посетивших Грузию иностранцев в 2024 году

Фото: giorgi gvilava / Unsplash

Россияне заняли второе место среди всех иностранцев, посетивших Грузию за первое полугодие 2024 года. Об этом пишет газета «Взгляд».

По данным издания, в указанный период в этой стране бывшего СССР побывали 527,5 тысячи россиян, что на 8,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщили источнику в Национальной администрации туризма, по числу визитов в Грузию россияне уступили только гражданам Турции (624 тысячи человек). На третьем месте оказались жители Армении (387 тысяч человек).

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Всего в первом полугодии 2024-го Грузию посетило более трех миллионов иностранных гостей, отмечается в материале.

Ранее россиянам рассказали, что грузинские лакшери-курорты в перспективе могут стать альтернативой Турции и Сочи. В 2025 году в стране готовятся к запуску пять отелей формата «все включено» на 1055 номеров.

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      Алина Черненко
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