Россиянин пытался успокоить плачущего ребенка и проломил ему голову

В Новосибирске мужчина проломил голову десятимесячному сыну сожительницы

В Новосибирске мужчина пытался успокоить плачущего десятимесячного сына сожительницы и проломил ему голову. Об этом сообщил портал Ngs.ru.

В региональном управлении Следственного комитета России отметили, что все произошло 12 июля. Как выяснили сотрудники правопорядка, горожанин приподнял ребенка и ударил его об пол.

Малыша доставили в больницу. В новосибирской прокуратуре рассказали, что у мальчика диагностировали перелом черепа, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Мужчину, покалечившего младенца, удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Тувы избил до смерти падчерицу, мешавшую ему смотреть телевизор. Суд приговорил россиянина к 11 годам колонии.