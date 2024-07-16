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12:04, 16 июля 2024Россия

Россиянин пытался успокоить плачущего ребенка и проломил ему голову

В Новосибирске мужчина проломил голову десятимесячному сыну сожительницы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Новосибирске мужчина пытался успокоить плачущего десятимесячного сына сожительницы и проломил ему голову. Об этом сообщил портал Ngs.ru.

В региональном управлении Следственного комитета России отметили, что все произошло 12 июля. Как выяснили сотрудники правопорядка, горожанин приподнял ребенка и ударил его об пол.

Малыша доставили в больницу. В новосибирской прокуратуре рассказали, что у мальчика диагностировали перелом черепа, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Мужчину, покалечившего младенца, удалось задержать. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Тувы избил до смерти падчерицу, мешавшую ему смотреть телевизор. Суд приговорил россиянина к 11 годам колонии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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