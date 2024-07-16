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16:49, 16 июля 2024Силовые структуры

Россиянин сбросил девочку с 17-го этажа

В Ижевске 25-летний мужчина сбросил подростка с 17-го этажа и покончил с собой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ижевске 25-летний местный житель сбросил девочку-подростка с 17-го этажа жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Пострадавшая не выжила после падения с высоты. Силовикам не удалось задержать мужчину, его нашли без признаков жизни. По предварительным данным, имел место суицид.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, у мужчины были психоневрологические проблемы со здоровьем.

9 июля сообщалось, что в Приморском крае суд арестовал 54-летнего местного жителя, который захотел облегчить жизнь сыну и расправился с болеющей тещей.

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      Любовь Ширижик
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