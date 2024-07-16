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18:22, 16 июля 2024Ценности

Россиянкам раскрыли способы незаметно ходить без бюстгальтера в жару

Фото: Volodymyr Maksymchuk / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Алина Лобанова раскрыла россиянкам способы незаметно ходить без бюстгальтера в жару. Ее комментарий публикует WomanHit.

В данном случае можно носить одежду из плотной ткани или вещи с оборками на груди, которые будут скрывать анатомические особенности фигуры. Кроме того, можно надеть жакет на голое тело, убедившись, что его верхняя пуговица плотно застегивается, отметила эксперт.

Также специалистка посоветовала тем, кто не хочет столкнуться с нежелательным вниманием окружающих, использовать накладки на соски. «Вообще хорошо помнить, что люди всегда будут думать что-то не то, но вы можете купить специальные незаметные накладки. В крайнем случае можно обойтись большим пластырем», — заявила собеседница издания.

Ранее в июле стилистка Мария Смирнова-Ковалевская назвала россиянам способы правильно одеться в жару.

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      Алина Гостева
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