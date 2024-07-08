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15:52, 8 июля 2024Ценности

Россиянам назвали способы правильно одеться в жару

Стилист Смирнова-Ковалевская: в жару помогут шляпы и многослойные образы

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Стилистка Мария Смирнова-Ковалевская назвала россиянам способы правильно одеться в жару. Ее комментарий публикует издание Inkazan.

По словам специалистки, при высокой температуре воздуха предпочтительно носить наряды светлых оттенков из натуральных материалов, например льна, хлопка и шелка. Также в составе таких предметов гардероба допустимо наличие небольшого процента синтетики, отметила эксперт.

В то же время комфортно чувствовать себя и защититься от солнечных лучей помогут шляпы, бейсболки, шелковые платки и солнцезащитные очки. Кроме того, стилистка посоветовала составлять многослойные образы.

«Попробуйте надеть топ, поверх него накинуть легкую рубашку из вискозы и дополнить образ летящей юбкой — за счет слоев одежды вам будет гораздо легче переносить высокие температуры», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июле бьюти-блогер, фэшн-эксперт и телеведущая Рия Горбунова назвала россиянкам с пышными формами модную одежду на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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