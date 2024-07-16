Российский бизнес рассказал о проблемах с наймом летом

«Контур.Толк»: 45 % работодателей отметили спад активности кандидатов летом

Российский бизнес рассказал о проблемах с наймом сотрудников летом. Об этом со ссылкой на исследование «Контур.Толка» пишут «Известия».

Число кандидатов и сотрудников, желающих работать удаленно, растет летом. По мнению 58 процентов руководителей компаний, это сезонная тенденция. При этом 42 процента работодателей не меняют в летние месяцы режим работы для своих работников.

Спад активности соискателей отметили 45 процентов опрошенных, они пожаловались, что закрывать вакансии летом становится сложнее. Трудности возникают с поиском сотрудников для работы в офисе (об этом рассказали 17 процентов работодателей), при этом найти работников на «удаленку» удается без проблем.

Более трети российских компаний (38 процентов) разрешают своим сотрудникам работать из дома в случае непогоды или аномальной жары. Отпускают работников из офиса домой в случае болезни 19 процентов руководителей. При этом 4 процента респондентов заявили, что не готовы переводить подчиненных на удаленную работу ни при каких условиях.

Ранее большинство работающих россиян поддержали идею сиесты — о желании отдохнуть после обеда в жаркую погоду заявили 67 процентов участников опроса SuperJob. При этом молодые граждане переносят зной на работе хуже — среди респондентов в возрасте до 34 лет захотели иметь возможность отдохнуть 83 процента, и только 61 процент россиян старше 45 лет одобрили это предложение.