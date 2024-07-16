Российский рецидивист расправился с новой знакомой во время пьянки в заброшенном доме

В Кузбассе рецидивист во время пьянки в заброшенном доме убил женщину

В Кемеровской области силовики задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в расправе над 35-летней женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит подозреваемым по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее он был судим. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

5 июля местный житель сообщил о пропаже его дочери. 14 июля ее тело с признаками насильственной смерти нашли в одном из заброшенных домов. Следователи быстро вышли на след задержанного. На допросе он рассказал, что 2 июля познакомился с потерпевшей, с которой отправился в заброшенный дом для совместного распития спиртного. Во время пьянки между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил женщину, нанеся ей несовместимые с жизнью травмы. После он скрылся с места происшествия.

Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил Зелимхана Хасбулатова к шести годам колонии строгого режима за избиение сожительницы.