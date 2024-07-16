Российский спасатель получил ранение во время атаки коптера ВСУ

Смирнов: спасатель получил ранение во время атаки коптера ВСУ в Курской области

Спасатель получил осколочное ранение во время атаки коптера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Глава пояснил, что украинцы за непродолжительное время атаковали курский поселок дважды. Смирнов отметил, что пострадавшему спасателю оказали помощь, его направили на дополнительное обследование в Глушковскую районную больницу.

Врио главы Курской области поблагодарил пожарных за мужество и самоотверженный труд.

До этого стало известно, что украинский дрон атаковал комбайн с водителем в Курской области. Мужчина с ранениями госпитализировали.

Власти региона пообещали оказать семье пострадавшего всю необходимую помощь.