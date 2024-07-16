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14:28, 16 июля 2024Россия

Украинский дрон атаковал комбайн с водителем

Врио главы Курской области Смирнов: дрон ВСУ атаковал комбайн с водителем

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал комбайн с водителем в приграничной Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Россиянин получил ранения, пострадавшего госпитализировали.

«Комбайн, на котором производились работы, серьезно поврежден. Обязательно окажем собственнику необходимую помощь», — добавил чиновник.

Также сегодня, 16 июля, в Курской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на катавшуюся на велосипеде девушку. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Медики не могут эвакуировать девушку из-за риска повторного удара.

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