Украинский дрон атаковал комбайн с водителем

Врио главы Курской области Смирнов: дрон ВСУ атаковал комбайн с водителем

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал комбайн с водителем в приграничной Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Россиянин получил ранения, пострадавшего госпитализировали.

«Комбайн, на котором производились работы, серьезно поврежден. Обязательно окажем собственнику необходимую помощь», — добавил чиновник.

Также сегодня, 16 июля, в Курской области дрон ВСУ сбросил взрывчатку на катавшуюся на велосипеде девушку. Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Медики не могут эвакуировать девушку из-за риска повторного удара.