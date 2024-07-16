Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на катавшуюся на велосипеде россиянку

Mash: под Курском дрон ВСУ сбросил снаряд на катавшуюся на велосипеде девушку

В Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на катавшуюся на велосипеде девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Медики не могут эвакуировать девушку из-за риска повторного удара.

ЧП произошло в приграничном населенном пункте Теткино, отмечает канал. Ранее 16 июля еще один житель Теткино пострадал от сброшенного с беспилотника боеприпаса.

В ночь на 16 июля украинские войска атаковали пять российских регионов, в небе над которыми было сбито 13 дронов. Помимо Курской, беспилотники также были сбиты над Ростовской, Воронежской и Белгородской областями, а также над Крымом.