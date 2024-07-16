Один человек получил ранение при атаке ВСУ на российский регион

Житель Курской области получил ранение при атаке со стороны Украины

Житель приграничного поселка Теткино получил ранение в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, утром 16 июля украинский беспилотник совершил сброс боеприпаса на один из домов. В результате раздавшегося вслед за этим взрыва также были повреждены стены и крыша здания.

Пострадавшему россиянину оказывают медицинскую помощь. Помимо этого, Смирнов пообещал помощь собственнику дома в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее еще один человек получил ранение при атаке ВСУ по Воронежской области. Всего в ночь на 16 июля украинские войска атаковали пять российских регионов, в небе над которыми было сбито 13 дронов.