Завод в Курской области получил серьезные повреждения из-за атаки ВСУ

Завод низковольтной аппаратуры в Курской области получил серьезные повреждения из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Завод низковольтной аппаратуры в Коренево в результате пожара из-за атаки ВСУ получил серьезные повреждения. Нахожусь на связи с федеральными министерствами, чтобы оказать предприятию всю необходимую помощь», — написал чиновник.

По его словам, на предприятии работают более 500 человек. Руководство завода заявило, что сокращения штата не будет, все сотрудники продолжат трудиться на местах.

Об атаке ВСУ на курский завод Смирнов сообщил в ночь на 16 июля. По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию предприятия, в результате чего загорелся один из цехов. Никто из работников завода не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.