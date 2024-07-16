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15:07, 16 июля 2024Россия

Российский завод получил серьезные повреждения из-за атаки ВСУ

Завод в Курской области получил серьезные повреждения из-за атаки ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Завод низковольтной аппаратуры в Курской области получил серьезные повреждения из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Завод низковольтной аппаратуры в Коренево в результате пожара из-за атаки ВСУ получил серьезные повреждения. Нахожусь на связи с федеральными министерствами, чтобы оказать предприятию всю необходимую помощь», — написал чиновник.

По его словам, на предприятии работают более 500 человек. Руководство завода заявило, что сокращения штата не будет, все сотрудники продолжат трудиться на местах.

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Об атаке ВСУ на курский завод Смирнов сообщил в ночь на 16 июля. По его словам, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию предприятия, в результате чего загорелся один из цехов. Никто из работников завода не пострадал.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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