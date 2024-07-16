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07:30, 17 июля 2024Мир

В Германии подняли вопрос о способах возвращения украинцев на родину

В бундестаге подняли вопрос о способах возвращения украинцев на родину
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Член бундестага ФРГ Йоханнес Хубер поднял вопрос о правовых и политических возможностях и способах возвращения украинцев на родину. С соответствующим парламентским запросом, текст которого изучила «Лента.ру», депутат обратился к немецкому правительству.

«Какие правовые и политические возможности видит федеральное правительство для возвращения украинцев на родину, а также для заключения с Украиной соглашения о репатриации лиц, которым было отказано в убежище?» — спрашивал он.

Ответ на вопрос Хубера предоставил парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир

«Лица, имеющие в Германии статус защиты, не могут быть подвергнуты репатриации. Это относится, в частности, к гражданам Украины, имеющим вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании. (...) Федеральное правительство не видит никаких оснований для соглашения о репатриации на Украину лиц, которым было отказано в предоставлении убежища», — говорится в ответе Оздемира.

Ранее председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт призвал ввести условие для пребывания украинцев в Германии. «Нам необходимы более жесткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе», — объяснял Добриндт.

По его мнению, в стране должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины. Он назвал выплаты украинским беженцам от государства экстренной мерой.

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      Варвара Кошечкина
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