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21:31, 16 июля 2024Ценности

«Самая сексуальная бездомная» Австралии отдохнула в бикини у бассейна

Фото: @gucciqueenofbne

Объявившая себя самой сексуальной бездомной Австралии модель OnlyFans Эмили Уэбб показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица снялась во время отдыха у бассейна. Она надела белое бикини, состоящее из топа с треугольными чашками и микрострингов с завязками на бедрах. На одном из кадров девушка повернулась спиной к камере, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Блогерша распустила гладко уложенные волосы, разделив их на прямой пробор, надела золотистые украшения и сделала макияж с черными стрелками на глазах и вишневой помадой.

В июне сообщалось, что Эмили Уэбб осталась без съемной квартиры из-за жилищного кризиса в стране. Несмотря на то что девушка могла снять новый дом, она решила не тратить тысячу австралийских долларов (около 58 тысяч рублей) на аренду и найти другой выход. Так, модель стала знакомиться с мужчинами в интернете и ночевать у них.

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      Карина Черных
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