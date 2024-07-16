Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее последствиями по одной причине

Ким Е Чжон: Южная Корея должна заплатить высокую цену за свои действия

Южная Корея должна заплатить высокую цену за распространение через границу с Северной Кореей пропагандистских листовок, содержащих критику Пхеньяна. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, передает Bloomberg.

«Мы снова даем мерзавцам строгое предупреждение. Они должны быть готовы заплатить ужасную и высокую цену», — сказала Ким Е Чжон.

Авторы материла отметили, что таким образом сестра лидера КНДР указала на то, что Пхеньян «может поднять ставки» после отправки в Южную Корею воздушных шаров, наполненных навозом.

8 июля Ким Е Чжон заявила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель обрек свою страну на катастрофу. В частности, она резко раскритиковала Сеул за активизацию военных учений и возобновление стрельб на полигонах рядом с границей Северной Кореи.