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09:23, 16 июля 2024Мир

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее последствиями по одной причине

Ким Е Чжон: Южная Корея должна заплатить высокую цену за свои действия

Фото: Jorge Silva / Reuters

Южная Корея должна заплатить высокую цену за распространение через границу с Северной Кореей пропагандистских листовок, содержащих критику Пхеньяна. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, передает Bloomberg.

«Мы снова даем мерзавцам строгое предупреждение. Они должны быть готовы заплатить ужасную и высокую цену», — сказала Ким Е Чжон.

Авторы материла отметили, что таким образом сестра лидера КНДР указала на то, что Пхеньян «может поднять ставки» после отправки в Южную Корею воздушных шаров, наполненных навозом.

8 июля Ким Е Чжон заявила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель обрек свою страну на катастрофу. В частности, она резко раскритиковала Сеул за активизацию военных учений и возобновление стрельб на полигонах рядом с границей Северной Кореи.

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      Дарья Устьянцева
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