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06:08, 8 июля 2024Мир

Сестра Ким Чен Ына резко раскритиковала президента Южной Кореи

Ким Е Чжон: президент Юн Сок Ель обрек Южную Корею на катастрофу
Ким Е Чжон

Ким Е Чжон. Фото: Jorge Silva / Reuters

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель обрек свою страну на катастрофу. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Е Чжон в своем комментарии для прессы резко раскритиковала Сеул сторону за активизацию военных учений и возобновление стрельб на полигонах рядом с границей Северной Кореи.

«Игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидной провокацией, направленной на обострение ситуации, которой не может быть никакого оправдания», — высказалась сестра Ким Чен Ына.

Активизацию южнокорейских военных она связала с тем, что «Юн Сок Ель и его свора, находящиеся в наихудшем политическом кризисе, пытаются найти "запасной выход" в обострении ситуации». По ее словам, отношения Пхеньяна и Сеула сегодня находятся в наихудшем состоянии за всю историю. Она пригрозила «немедленным выполнением своей миссии» армией КНДР в случае любой попытки нарушения суверенитета страны.

В начале июля Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы на полигонах, расположенных у границы с КНДР. Учения артиллерии прошли в провинциях Кенгидо и Канвондо.

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

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      Марина Совина
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