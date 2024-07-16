Справлявшие нужду у жилого дома россиянки избили возмущенную пенсионерку и попали на видео

В Уссурийске пьяные женщины избили сделавшую им замечание пенсионерку

В Уссурийске группа женщин избила пенсионерку, которая сделал им замечание за аморальное поведение. Об этом рассказал внук россиянки в паблике «Городовой | Уссурийск» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, вечером 13 июля женщины справляли нужду рядом с жилым домом пенсионерки, расположенным вблизи местного кафе с плохой репутацией. Возмущенная пожилая россиянка сделала им замечание, однако в ответ получила несколько ударов по лицу. Также оказался разбит ее телефон.

Конфликт попал на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как пенсионерка разговаривает с двумя женщинами, которые постепенно оттесняют ее в сторону. Через несколько секунд подходит еще одна россиянка и мужчина. В этот момент одна из женщин наносит пострадавшей несколько ударов в лицо, пока ее не оттаскивают в сторону.

Когда большая часть компании отошла, ее оставшаяся участница безуспешно попыталась разбить камеру наблюдения камнями. Затем она также начала бить стоявшую неподалеку жертву руками и ногой.

Как сообщил Следственный комитет России в Telegram, региональное управление ведомства начало проверку в связи с произошедшим. Глава федерального органа Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад об обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке. Нападение попало на видео. На кадрах видно, как россиянин без одежды набрасывается на пожилых женщин, одна из которых в результате падает на асфальт. Вторую жертву агрессор выталкивает на дорогу и начинает бить ногами по телу.