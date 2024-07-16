Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:10, 16 июля 2024Россия

Справлявшие нужду у жилого дома россиянки избили возмущенную пенсионерку и попали на видео

В Уссурийске пьяные женщины избили сделавшую им замечание пенсионерку

В Уссурийске группа женщин избила пенсионерку, которая сделал им замечание за аморальное поведение. Об этом рассказал внук россиянки в паблике «Городовой | Уссурийск» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, вечером 13 июля женщины справляли нужду рядом с жилым домом пенсионерки, расположенным вблизи местного кафе с плохой репутацией. Возмущенная пожилая россиянка сделала им замечание, однако в ответ получила несколько ударов по лицу. Также оказался разбит ее телефон.

Конфликт попал на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как пенсионерка разговаривает с двумя женщинами, которые постепенно оттесняют ее в сторону. Через несколько секунд подходит еще одна россиянка и мужчина. В этот момент одна из женщин наносит пострадавшей несколько ударов в лицо, пока ее не оттаскивают в сторону.

Когда большая часть компании отошла, ее оставшаяся участница безуспешно попыталась разбить камеру наблюдения камнями. Затем она также начала бить стоявшую неподалеку жертву руками и ногой.

Как сообщил Следственный комитет России в Telegram, региональное управление ведомства начало проверку в связи с произошедшим. Глава федерального органа Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад об обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке. Нападение попало на видео. На кадрах видно, как россиянин без одежды набрасывается на пожилых женщин, одна из которых в результате падает на асфальт. Вторую жертву агрессор выталкивает на дорогу и начинает бить ногами по телу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные впервые пленили бойцов батальона ВСУ «Шквал». Он состоит из бывших заключенных

      Блогерша получила предложение руки и сердца и попала в неловкую ситуацию

      ЦБ рассказал о перегреве российской экономики

      Ольга Серябкина снялась в крошечном бикини

      В российском городе иностранцы фиктивно оформили более тысячи мигрантов и попались

      Справлявшие нужду у жилого дома россиянки избили возмущенную пенсионерку и попали на видео

      Российский самолет прервал посадку из-за птицы на взлетно-посадочной полосе

      Предприятие «Роскосмоса» изготовило спецтранспорт для пилотируемых кораблей

      Глава МИД Венгрии призвал ООН выступить за урегулирование конфликта на Украине

      Муж стал спать на заднем дворе и наладил отношения с женой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше