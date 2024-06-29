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11:57, 29 июня 2024Россия

Голый россиянин избил двух пенсионерок и попал на видео

Shot: в Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на остановке

В Севастополе голый мужчина избил двух пенсионерок на автобусной остановке. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На опубликованном ролике видно, как горожанин без одежды бросается на бабушек. После удара одна из пожилых горожанок падает на асфальт. Другую старушку неадекватный гражданин толкает, она оказывается на дороге. Мужчина настигает ее и бьет ногами по телу, пенсионерка пытается сопротивляться.

Как выяснил Shot, одну из пострадавших пожилых доставили в больницу с переломом ноги. После агрессор напал на двоих мужчин на той же остановке. Они сумели дать ему отпор и вызвали сотрудников полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, нудист мог находиться под воздействием наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в районе Отрадное в Москве соседи сломали нос 72-летней пенсионерке из-за замечания о мусоре.

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      Анна Щербакова
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