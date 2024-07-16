Стало известно об украинских байкерах в составе нацбатальонов

Глава «Ночных волков» Хирург: украинские байкеры воюют в составе нацбатальонов

Байкеры из украинских клубов вступают в националистические батальоны, в ходе которых ведут боевые действия на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, также известный как Хирург, чьи слова приводит ТАСС.

«А почему, собственно, только Bandidos (украинский байкерский клуб — прим. «Ленты.ру»)? А что, разве "Ангелы Ада" не воюют в ВСУ? С 2014 года воюют. И не просто в ВСУ, а в нацбатальонах — в "Азове" (признана террористической организацией и запрещена в России) и прочих», — рассказал он.

Байкер рассказал, что в Telegram-каналах было замечено видео, на которых были видны тела военнослужащих ВСУ с символикой байкерских клубов и соответствующими татуировками.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном провале украинского националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). Он опубликовал ролик с украинскими военнопленными. По словам главы Чечни, эти кадры свидетельствуют о том, что в Клещеевке присутствует такое элитное украинское подразделение, как нацбатальон «Айдар».