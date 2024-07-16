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16:06, 16 июля 2024Наука и техника

Телескоп Уэбба изучил утро и вечер на планете Бокапринс

Nature: телескоп Уэбба изучил температуры утра и вечера на планете Бокапринс

Изображение: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI) / phys.org

Астрономы, используя космический телескоп Джеймса Уэбба, подтвердили различия между утренней и вечерней атмосферой экзопланеты WASP-39 b или Бокапринс. Эта гигантская планета, диаметром 1,3 раза больше Юпитера, находится на расстоянии около 700 световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Спектрограф ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) Уэбба выявил разницу температур между двумя полушариями планеты. Исследователи проанализировали спектр пропускания в диапазоне от 2 до 5 микрометров, изучая терминатор экзопланеты — границу, разделяющую дневную и ночную стороны планеты. Это позволило сравнивать звездный свет и свет, прошедший через атмосферу планеты, выявляя информацию о температуре, составе и других свойствах атмосферы.

Ранее опубликованные спектры атмосферы WASP-39 b показали наличие углекислого газа, диоксида серы, водяного пара и натрия, но детальное различие между сторонами планеты не проводилось. В новом анализе граница дня и ночи была разделена на два полукруга — утренний и вечерний терминаторы.

Оказалось, что вечерняя область жарче утренней на 200 градусов Цельсия. Кроме того, выяснилось, что утренняя часть планеты более облачная, чем вечерняя.

Исследователи также обнаружили, что циркуляция газа вокруг планеты является основным виновником разницы температур. Горячий газ с дневной стороны перемещается через вечерний терминатор на ночную сторону, создавая значительные различия в температуре и давлении, что приводит к высоким скоростям ветра, достигающим тысяч километров в час.

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      Александр Еникеев
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