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13:07, 16 июля 2024Интернет и СМИ

Телеведущую избили на детской площадке

Ведущую ТНТ Music и диджея Владу Голдберг избил знакомый в Москве

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ведущую канала ТНТ Music и диджея Владу Голдберг избили на детской площадке в Москве. Об этом пишет Mash в Telegram.

Сообщается, что к дому ведущей приехал ее знакомый Владимир, чтобы поговорить. Однако собеседники поссорились, и мужчина нанес Голдберг удары. Отмечается, что у ведущей остались ушибы на лице и ссадины на руке.

Голдберг обратилась в полицию и сняла побои. Избивший ее Владимир в настоящее время находится под подпиской о невыезде. В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Москве избили участниц известного реалити-шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер. Сообщалось, что Кузнецову в состоянии средней тяжести отправили в медицинское учреждение на обследование. После драки с посетителем московского бара у нее образовалась гематома на голове.

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      Мария Большакова
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