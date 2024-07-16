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21:54, 16 июля 2024Россия

Торговый центр в Москве закрыли по техническим причинам

ТЦ «Каширская Плаза» в Москве закрыли по техническим причинам

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Торговый центр «Каширская Плаза» на юге Москвы закрыт по технических причинам. Об этом сообщила РИА Новости его сотрудница.

Собеседница агентства не уточнила причину закрытия, отметив лишь, что сегодня ТЦ уже не откроется.

При этом ранее в Telegram-каналах сообщалось, что из здания эвакуировали посетителей.

Ранее в Алтайском крае торговый центр и несколько домов затопило фекалиями из канализации. Коммунальная авария произошла 11 июля в Рубцовске на юге региона. Специалисты не успели оперативно исправить поломку, и 15 июля вода с фекалиями хлынула в подвалы зданий, расположенных в микрорайоне Черемушки. Зловонная вода затопила десять домов и один из главных в районе торговых центров.

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      Марина Совина
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