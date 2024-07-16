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06:27, 16 июля 2024Мир

Трамп появился на съезде республиканцев с Такером Карлсоном

Трамп появился на съезде республиканцев в компании Вэнса и Карлсона

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп появился на съезде Республиканской партии в компании выбранного им кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом сообщает РИА Новости.

В ложе для почетных гостей рядом с трампом также заметили спикера палаты представителей Майка Джонсона и журналиста Такера Карлсона.

Это первое появление Трампа на публике после покушения, совершенного на экс-президента 13 июля. Политик вышел на публику с повязкой на ухе.

Накануне Республиканская партия официально выдвинула 78-летнего Дональда Трампа кандидатом в президенты США. Политик набрал достаточное количество голосов однопартийцев еще до окончания голосования.

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      Марина Совина
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