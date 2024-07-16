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13:35, 16 июля 2024Мир

Трамп рассказал о состоянии своего здоровья после покушения

ABC News: Трамп после покушения заявил, что его ухо в порядке

Фото: Cheney Orr / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп после покушения на митинге в Пенсильвании заявил, что с его ухом все в порядке. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Трамп сказал, что его ухо в порядке», — говорится в материале.

Как отмечает издание, политик надеется, что повязку снимут ко времени его выступления на Национальном съезде Республиканской партии США, которое пройдет в четверг, 18 июля.

По словам политика, покушение оставило глубокий след.

Ранее стало известно о намерении Трампа обсудить с Россией урегулирование конфликта на Украине в случае его победы на предстоящих выборах. Отмечается, что экс-президент пообещал провести переговоры и с Киевом, и с Москвой, чтобы быстро разобраться с этой проблемой и сфокусироваться на Китае.

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      Виктория Кондратьева
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