Украинец облился бензином у ратуши Львова и угрожал поджечь себя

«Страна.ua»: мужчина облил себя бензином у ратуши Львова и угрожал поджечь

Украинец облился бензином рядом со зданием ратуши Львова, где заседает городской совет, и угрожал себя поджечь. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

«В центре Львова возле ратуши (горсовета) мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь», — говорится в публикации.

По информации СМИ, к мужчине на переговоры вышли заместители мэра Львова. Что стало причиной его поступка, не сообщается.

Ранее во Львове мужчина, выдававший себя за офицера украинской армии, угрожал разорвать на куски прохожего за просьбу. Тогда в результате расследования выяснилось, что уволенный из войск мужчина служил рядовым солдатом.