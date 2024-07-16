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11:56, 16 июля 2024Бывший СССР

Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся пересечь границу

Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся перейти в Венгрию
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинские пограничники со стрельбой задержали пытавшихся пересечь границу с Венгрией. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как сообщается, пограничники Мукачевского отряда заметили группу лиц, направлявшихся в сторону реки Тисы у границы с Венгрией. При попытке мужчин скрыться и перейти реку силовики сделали несколько выстрелов и задержали нарушителей.

«Каждый из нарушителей отдал переправщикам по восемь тысяч долларов», — сообщили в ГПСУ. Вместе с нарушителями были задержаны двое местных несовершеннолетних в возрасте 13 и 14 лет.

Ранее сотрудники ГПСУ пресекли очередную массовую попытку побега уклонистов за границу. В Одесской области были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией.

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      Юрий Леонов
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