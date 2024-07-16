Украинские пограничники стрельбой задержали четырех мужчин на границе с Венгрией

Пограничники Украины стрельбой остановили четырех мужчин на границе с Венгрией

Пограничники Украины остановили на границе с Венгрией четырех мужчин с помощью предупредительных выстрелов, передает РИА Новости.

«Наряд заметил группу лиц, направлявшихся в сторону Тисы, по руслу которой проходит граница с Венгрией (...) Военнослужащие произвели предупреждающий выстрел, что заставило правонарушителей выполнить законные требования пограничного наряда и остановиться», — говорится в сообщении пограничного ведомства.

Отмечается, что нарушители пытались скрыться после своего обнаружения, а сопровождали их двое несовершеннолетних, которые должны были помочь пересечь границу. Каждый из мужчин заплатил по восемь тысяч долларов за попытку покинуть Украину.

Ранее стало известно, что в Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) остановили мужчину, пытавшегося пересечь границу с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР).

Как сообщается, инцидент произошел в селе Дементовка в 30 километрах от границы с Приднестровьем. Пограничники преследовали автомобиль 29-летнего жителя Одессы, направлявшийся в сторону границы Украины.