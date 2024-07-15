На Украине застрелили мужчину при попытке пересечь границу с Приднестровьем

«Страна.ua»: пограничники застрелили мужчину возле границы с Приднестровьем

В Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) застрелили мужчину при попытке пересечь границу с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, инцидент произошел в селе Дементовка в 30 километрах от границы с Приднестровьем. Пограничники преследовали автомобиль 29-летнего жителя Одессы, направлявшийся в сторону границы Украины.

После остановки автомобиля один из трех пассажиров пытался убежать в сторону ПМР, однако сотрудник ГПСУ выстрелил в него из пистолета. Сообщается, что по факту стрельбы ведется следствие.

Ранее в Черновицкой области Украины пограничники выстрелили в мужчин при пересечении границы. Один нарушитель получил несовместимые с жизнью ранения, второй был ранен.

