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12:42, 16 июля 2024Россия

В части граничащего с Украиной российского региона запретили торговлю крепким алкоголем

В приграничной зоне Херсонской области запретили торговлю крепким алкоголем

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В приграничной зоне Херсонской области запретили торговлю крепким алкоголем. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в сообщении.

По его словам, продажа слабоалкогольных напитков продолжится. Сальдо подчеркнул, что запрет касается всех магазинов и предприятий общепита, а за его нарушение последует административная ответственность.

Ранее стало известно, что розничные продажи пива в России достигли 769,6 миллиона декалитров, что на 2,1 процента выше, чем в 2022-м. Из расчета на душу населения потребление составило 52,6 литра в год, то есть средний россиянин стал пить на литр больше.

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      Никита Абрамов
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