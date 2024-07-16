В части граничащего с Украиной российского региона запретили торговлю крепким алкоголем

В приграничной зоне Херсонской области запретили торговлю крепким алкоголем

В приграничной зоне Херсонской области запретили торговлю крепким алкоголем. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в сообщении.

По его словам, продажа слабоалкогольных напитков продолжится. Сальдо подчеркнул, что запрет касается всех магазинов и предприятий общепита, а за его нарушение последует административная ответственность.

Ранее стало известно, что розничные продажи пива в России достигли 769,6 миллиона декалитров, что на 2,1 процента выше, чем в 2022-м. Из расчета на душу населения потребление составило 52,6 литра в год, то есть средний россиянин стал пить на литр больше.