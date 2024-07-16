В ЕС заявили о невозможности обсуждения Украины без участия Киева

Глава Евросовета Мишель: дискуссии по Украине невозможны без участия Киева

Любые дискуссии по перемирию на Украине невозможны без участия Киева. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит Reuters.

«Никакие дискуссии об Украине не могут проходить без Украины», — заявил Мишель.

Немецкая газета Bild со ссылкой на письмо Орбана Мишелю сообщала, что венгерский политик призвал ЕС к возобновлению дипломатических отношений с Россией. По мнению премьера Венгрии, к мирным переговорам нужно привлекать Китай и пытаться воздействовать на Глобальный Юг, чье уважение Европа потеряла из-за своей позиции по Украине.

Глава Евросовета также заявил, что Венгрия не может выдвигать инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине без согласия Брюсселя. Он отметил, что временное председательство Будапешта в ЕС не дает таких полномочий.