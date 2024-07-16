В Эстонии нашли замену ушедшему премьер-министру

Президент Эстонии поручил министру по вопросам климата сформировать новый кабмин

Президент Эстонии Алар Карис поручил исполняющему обязанности министра по вопросам климата Кристену Михалу сформировать новый состав правительства. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

После встречи с лидерами партий президент сообщил, что среди них есть претенденты на пост премьер-министра. Он подчеркнул, что Партия реформ Эстонии, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200» способны сформировать правительство. 8 июля они начали переговоры о создании коалиции. У Михала есть 14 дней, чтобы сформировать правительство, которое должно будет получить свои полномочия в начале августа.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас и кабмин страны ушли в отставку. Она заявила, что есть вещи, о которых сожалеет, но расскажет об этом позже.