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14:28, 16 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии нашли замену ушедшему премьер-министру

Президент Эстонии поручил министру по вопросам климата сформировать новый кабмин
Кристен Михал

Кристен Михал. Фото: Mihkel Maripuu / IMAGO / Globallookpress.com

Президент Эстонии Алар Карис поручил исполняющему обязанности министра по вопросам климата Кристену Михалу сформировать новый состав правительства. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

После встречи с лидерами партий президент сообщил, что среди них есть претенденты на пост премьер-министра. Он подчеркнул, что Партия реформ Эстонии, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200» способны сформировать правительство. 8 июля они начали переговоры о создании коалиции. У Михала есть 14 дней, чтобы сформировать правительство, которое должно будет получить свои полномочия в начале августа.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас и кабмин страны ушли в отставку. Она заявила, что есть вещи, о которых сожалеет, но расскажет об этом позже.

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      Илья Таксюр
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