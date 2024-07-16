В Эстонии нашли замену ушедшему премьер-министру

Президент Эстонии Алар Карис поручил исполняющему обязанности министра по вопросам климата Кристену Михалу сформировать новый состав правительства. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
После встречи с лидерами партий президент сообщил, что среди них есть претенденты на пост премьер-министра. Он подчеркнул, что Партия реформ Эстонии, Социал-демократическая партия и партия «Эстония 200» способны сформировать правительство. 8 июля они начали переговоры о создании коалиции. У Михала есть 14 дней, чтобы сформировать правительство, которое должно будет получить свои полномочия в начале августа.
Ранее премьер Эстонии Кая Каллас и кабмин страны ушли в отставку. Она заявила, что есть вещи, о которых сожалеет, но расскажет об этом позже.