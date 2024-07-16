В Европе испугались политического насилия после покушения на Трампа

Politico: в Европе опасаются нападений на политиков после покушения на Трампа

В Европе начали опасаться нападений на политиков из-за покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

«Покушение на Трампа вселяет ужас в сердца европейцев. Страх политического насилия расползается по Европе (...) Когда здесь все начали осознавать, насколько Трамп был близок к смерти, слова европейских лидеров были таковы: если это могло произойти в США, значит, это может произойти и здесь», — передает агентство.

Авторы материала рассказали, что континент наблюдал «со всех сторон и с чувством страха» за покушением на Трампа. Они добавили, что для многих европейских политиков это было «не просто предупреждением, а напоминанием, что подобное уже происходило, так как жестокость в отношении политиков в Европе больше не является редкостью».

О покушении на жизнь Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.