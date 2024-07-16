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23:42, 16 июля 2024Бывший СССР

В Грузии высказались о сроках завершения конфликта на Украине

Иванишвили: военные действия на Украине завершатся не позднее, чем через год
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Reuters

Военные действия на Украине завершатся не позднее, чем через год. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, пишет ТАСС.

По его словам, если на выборах президента в США победят республиканцы, то конфликт может завершиться уже в январе.

По мнению политика, как только военные действия на Украине завершатся, недопонимание, существующее между Тбилиси и Брюсселем, а также Вашингтоном, исчезнет. Он заявил, что Грузия станет «совсем другим предметом интереса для игроков глобальной политики».

Ранее один из учредителей общественного движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакаришвили сообщил, что после 2013 года Украина стала политическим заложником, избрав путь евроинтеграции, поэтому подобная ситуация очень опасна для Грузии.

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      Марина Совина
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