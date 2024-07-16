В Кремле назвали причину отказа украинцев от переговоров с Россией

Песков: украинцы выступают против переговоров из-за машины по оболваниванию

Большинство украинцев выступают против переговоров из-за «работающей в стране машины по оболваниванию населения». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Life.

Песков прокомментировал результаты социологических опросов на Украине о переговорах с Россией. Он назвал причиной отказа значительной части украинцев от переговоров работу в стране «машины по оболваниванию населения».

«Работает она весьма искусно и массированно. То есть народ оболванивают, промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому», — считает пресс-секретарь президента. При этом он подчеркнул, что число выступающих в поддержку переговоров с Москвой граждан Украины внушает оптимизм.

Ранее 44 процента украинцев поддержали начало переговоров с Россией в ближайшее время. Наибольшая поддержка такого решения была зафиксирована в южных регионах страны.