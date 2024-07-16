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10:40, 16 июля 2024Россия

В Кремле отреагировали на расправу азовцев над российским солдатом

Песков о расправе азовцев над российским солдатом: фашисты есть фашисты

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Поступок бойцов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), расправившихся с российским военным, является проявлением фашизма. Так на случившееся отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Видеоролик с расправой над российским военным был опубликован самими азовцами 15 июля. Он сопровождается подписью «Зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты». На видео безоружному солдату несколько раз стреляют в лицо. При этом он не оказывает сопротивления.

По словам представителя Кремля, доказательная база о преступлениях азовцев на Украине уже собирается, а тех, кто совершает военные преступления подобные описанному, нужно уничтожать. «Фашисты есть фашисты (...) Их нужно уничтожать», — заявил Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также отреагировал на видео с расправой и процитировал стихотворение известное стихотворение Константина Симонова о немцах. Политик заявил, что у азовцев нет права на жизнь, они могут рассчитывать только на «тотальные казни».

«Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования», — написал в блоге Медведев.

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