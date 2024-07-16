В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине

Песков: посредничество Трампа по Украине является спекуляцией

Посредничество экс-президента США Дональда Трампа в конфликте на Украине является «спекуляцией», а нынешняя американская администрация является противником диалога по урегулированию кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Сейчас много рассуждений и спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время Трамп кандидат в президенты США. Давайте подождем исхода американских выборов, избиратели сами определятся со своим будущим», — отметил представитель Кремля.

Песков рассказал, что Москва исходит из «существующих реалий», в которых «нынешняя американская администрация является противником какого-либо диалога» по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщила, что Дональд Трамп планирует принудить Украину к переговорам с Россией в случае, если будет вновь избран на должность главы государства. При этом венгерский премьер подчеркнул, что у бывшего американского лидера есть «хорошо проработанные планы» для начала мирного процесса.

