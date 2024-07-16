В Латвии начали активно скупать гаражи на случай войны с Россией

The Times: латыши начали скупать старые гаражи на случай войны с Россией

В Латвии начали активно скупать старые гаражи на случай войны с Россией. Об этом пишет The Times.

Как сообщается, жители Риги в последнее время стали чаще покупать гаражи времен СССР в прибрежных районах. Издание отмечает, что цена таких объектов с 2019 года выросла с 5 тысяч до 15 тысяч долларов.

Одной из причин покупки гаражей стала подготовка части жителей к возможной войне с Россией. «Как нам бежать? Один из вариантов, который мы обсуждали, это плыть по реке, а затем бежать по морю, и мы могли бы сделать это отсюда, из гаражей», — заявил один из владельцев гаражей.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевичс назвал «объявлением войны» закрытие Балтийского моря для российских судов. При этом он призвал к увеличению морских патрулей НАТО в Балтике.