Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 16 июля 2024Бывший СССР

В Латвии начали активно скупать гаражи на случай войны с Россией

The Times: латыши начали скупать старые гаражи на случай войны с Россией

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Латвии начали активно скупать старые гаражи на случай войны с Россией. Об этом пишет The Times.

Как сообщается, жители Риги в последнее время стали чаще покупать гаражи времен СССР в прибрежных районах. Издание отмечает, что цена таких объектов с 2019 года выросла с 5 тысяч до 15 тысяч долларов.

Одной из причин покупки гаражей стала подготовка части жителей к возможной войне с Россией. «Как нам бежать? Один из вариантов, который мы обсуждали, это плыть по реке, а затем бежать по морю, и мы могли бы сделать это отсюда, из гаражей», — заявил один из владельцев гаражей.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевичс назвал «объявлением войны» закрытие Балтийского моря для российских судов. При этом он призвал к увеличению морских патрулей НАТО в Балтике.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

      Редкие артефакты нашли в России

      Московские школьники смогут узнавать результаты профтестирования по-новому

      В США описали сценарий российского ядерного удара в космосе

      Сувениры в виде фаллосов оказались в продаже на российском курорте и попали на видео

      Названы главные способы снизить риск рака

      Экс-депутат Рады заявил о запредельном недовольстве украинцев Зеленским

      В России разработали усовершенствованную машину поддержки «Солнцепеков»

      Такер Карлсон заявил о возможности Трампа предотвратить ядерную войну

      В США заявили о незнании Байденом хода предвыборной гонки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше