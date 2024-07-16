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08:45, 16 июля 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об отравившихся насмерть бойцах ВСУ консервами от волонтеров

Марочко заявил о погибших бойцах ВСУ от отравления консервами под Харьковом

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) насмерть отравились минеральной водой и консервами, которые были доставлены на позиции украинскими волонтерами. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Липцы, причиной гибели нескольких военнослужащих стали мясные консервы. Под Часов Яром целый взвод военных также получил серьезные отравления. Расследованием занялась Служба безопасности Украины (СБУ).

Марочко отметил, что в ВСУ фиксируется нехватка питьевой воды и продуктов питания. В связи с этим командование вынуждено закрывать глаза на поставки продовольствия от частных лиц.

В январе Марочко рассказывал, что на склады ВСУ стали поступать продукты питания сомнительного качества. «На старых запасах срок годности либо истек, либо истекает в ближайшее время. Овощи и фрукты имеют следы плесени и гниения. В крупах и сухофруктах выявлены насекомые-вредители», — указал эксперт. По его словам, с некачественным обеспечением сталкиваются даже бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что ситуация усугубляется несоблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

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      Марина Совина
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