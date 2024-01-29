Марочко: на склады ВСУ начали поступать продукты питания сомнительного качества

На склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года стали поступать продукты питания сомнительного качества. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«На старых запасах срок годности либо истек, либо истекает в ближайшее время. Овощи и фрукты имеют следы плесени и гниения. В крупах и сухофруктах выявлены насекомые-вредители», — написал военный.

По его словам, с некачественным обеспечением сталкиваются даже бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что ситуация усугубляется несоблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее офицер ВСУ Николай Мельник пожаловался на качество подготовки солдат. «У нас есть только люди. Все остальное у нас плохо: обеспечение, подготовка, управленческие решения. Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма», — сказал он.