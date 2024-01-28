Офицер ВСУ Мельник: в учебных центрах солдат не учат ничему, кроме алкоголизма

Бывший командир роты 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) старший лейтенант Николай Мельник рассказал об имеющихся у украинской армии трудностях. По его словам, в настоящее время в учебных центрах занимаются лишь обучением по распитию алкоголя, сообщает издание «Украинская правда».

«Я даже не знаю, какое у нас есть преимущество. У нас есть только люди. Все остальное у нас плохо: обеспечение, подготовка, управленческие решения. Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма», — заявил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ ежедневно теряют около 1200 бойцов. По его данным, армия РФ применяет тактику активной обороны, благодаря которой ВСУ несут большие потери.