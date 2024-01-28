Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:53, 28 января 2024Бывший СССР

Украинский военный рассказал о занятиях по распитию алкоголя в учебных центрах

Офицер ВСУ Мельник: в учебных центрах солдат не учат ничему, кроме алкоголизма

Фото: Pixabay

Бывший командир роты 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) старший лейтенант Николай Мельник рассказал об имеющихся у украинской армии трудностях. По его словам, в настоящее время в учебных центрах занимаются лишь обучением по распитию алкоголя, сообщает издание «Украинская правда».

«Я даже не знаю, какое у нас есть преимущество. У нас есть только люди. Все остальное у нас плохо: обеспечение, подготовка, управленческие решения. Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма», — заявил он.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ ежедневно теряют около 1200 бойцов. По его данным, армия РФ применяет тактику активной обороны, благодаря которой ВСУ несут большие потери.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США объявили о первых потерях с начала войны в Газе

      МВД России объявило в розыск украинского журналиста Гордона

      На матче ВХЛ в Самаре произошла массовая драка болельщиков

      На Украине раскрыли подробности о производстве дальнобойных ракет

      Украинский военный рассказал о занятиях по распитию алкоголя в учебных центрах

      Названа цель российских ракетных ударов в Полтавской области

      На Украине сообщили о взрывах в Полтавской области

      В Венгрии заявили о нарушении Украиной итогов референдума по Закарпатью

      В Британии рассказали о российском ударе по ВСУ ужасающими системами

      Израиль назвал единственный возможный исход разрешения конфликта в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше