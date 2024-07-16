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14:34, 16 июля 2024Бывший СССР

В МИД России назвали «очковтирательством» заявления Украины о переговорах

Полищук назвал заявления Киева о мире очковтирательством

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Заявления властей Украины о готовности к переговорам являются пустыми словами и «очковтирательством». Об этом сообщил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук, передает ТАСС.

«Если бы власти в Киеве на самом деле были готовы к решению кризиса политико-дипломатическими методами, то они бы в первую очередь отменили действующий на Украине указ о самозапрете ведения переговоров с российским руководством», — заявил дипломат.

Он добавил, что в странах мирового большинства понимают пустоту слов властей Киева, а за риторикой его представителей стоит желание переманить страны глобального Юга в антироссийский лагерь.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может начать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского союза (ЕС) в Великобритании.

«Точно сказать не могу, но можно ожидать, что это будет обсуждаться на полях саммита», — сказал источник агентства, отметив, что венгерский политик может также выступить с предложением обсудить иные мирные инициативы.

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      Валентин Карант
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