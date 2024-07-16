В Молдавии экстрадируют иностранцев, которые представляют угрозу безопасности

В Молдавии необходимо ускорить процесс экстрадиции нескольких иностранцев, которые представляют угрозу безопасности страны. Такое заявление сделал председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп, передает ТАСС.

«Значительный риск представляют три-семь человек, трое должны быть экстрадированы как можно быстрее», — сообщил Карп.

Он добавил, что бюро по миграции Молдавии должно применять специальную процедуру, которая позволила бы в краткие сроки сделать возможной экстрадицию через суд.

Ранее экс-генпрокурор Молдавии и кандидат в президенты республики Александр Стояногло заявил, что граждане страны устали от «крика и истерики» действующих властей. По его словам, Молдавия может стать более безопасным местом. Для этого Кишинев, уточнил кандидат в президенты, должен следовать воле и мудрости мирных граждан.