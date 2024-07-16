В Москве вернувшегося с СВО вагнеровца задержали из-за татуировки

В Зеленограде вернувшегося с СВО вагнеровца задержали из-за нацистской тату

В Зеленограде участника ЧВК «Вагнер», вернувшегося со специальной военной операции (СВО), задержали из-за нацистской татуировки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Судов общей юрисдикции города Москвы».

Удалось установить, что пьяный военнослужащий гулял по Новокрюковской улице и показывал прохожим тату со свастикой. На неадекватное поведение мужчины обратили внимание полицейские. В отделе на него составили протокол за демонстрацию нацистской символики.

В суде россиянин признался, что вел себя некрасиво в общественном месте и получил штраф в тысячу рублей.

Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, Москва», мужчина отбывал наказание в колонии по уголовной статье, там он подписал контракт с ЧВК и отправился на Украину.

Ранее сообщалось, что в Чите пьяный участник ЧВК «Вагнер» избил женщину.