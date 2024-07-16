Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 16 июля 2024Россия

В Москве вернувшегося с СВО вагнеровца задержали из-за татуировки

В Зеленограде вернувшегося с СВО вагнеровца задержали из-за нацистской тату

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Зеленограде участника ЧВК «Вагнер», вернувшегося со специальной военной операции (СВО), задержали из-за нацистской татуировки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Судов общей юрисдикции города Москвы».

Удалось установить, что пьяный военнослужащий гулял по Новокрюковской улице и показывал прохожим тату со свастикой. На неадекватное поведение мужчины обратили внимание полицейские. В отделе на него составили протокол за демонстрацию нацистской символики.

В суде россиянин признался, что вел себя некрасиво в общественном месте и получил штраф в тысячу рублей.

Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, Москва», мужчина отбывал наказание в колонии по уголовной статье, там он подписал контракт с ЧВК и отправился на Украину.

Ранее сообщалось, что в Чите пьяный участник ЧВК «Вагнер» избил женщину.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией. В чем он заключается?

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      Раскрыта причина мощных пожаров в Крыму и Кубани

      В российском регионе арестовали мужчину за расправу над консьержем

      Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы ухудшилось

      Раскрыты места отдыха Потанина и Абрамовича

      Москвичи охладели ко вторичному жилью

      В Госдуме рассказали о «ловком фокусе» с мигрантами

      Ценам на газ в Европе спрогнозировали заметное снижение

      Глава российского Генштаба Герасимов прибыл в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше