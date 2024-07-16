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07:19, 16 июля 2024Россия

Россиян предупредили об активизации мошенников в домовых чатах

МВД: мошенники продают несуществующие товары и парковочные места в домовых чатах

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Мошенники в России придумали новую схему обмана с использованием общедомовых чатов. Об этом предупредили эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В частности, злоумышленники от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты. Кроме того, аферисты могут продавать несуществующие излишки строительных материалов или технику по привлекательным ценам или предлагать услуги по ремонту квартир, также требуя предоплату. Помимо этого мошенники могут использовать тему благотворительности и собирать деньги якобы на бездомных животных или лечение больных детей. При этом они могут сопровождать свои посты фотографиями, которые не соответствуют действительности.

В связи с этим россиян призвали не торопиться с принятием решений и настаивать на личной встрече.

Ранее сообщалось, что мошенники изобрели новую легенду для обмана россиян — представляются сотрудниками операторов сотовой связи и сообщают о сбое в системе.

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      Марина Совина
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