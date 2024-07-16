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09:49, 16 июля 2024Мир

В Нидерландах заявили о ненависти фон дер Ляйен к Европарламенту

Евродепутат Ин'т Велд: фон дер Ляйен ненавидит Европарламент

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ненавидит Европейский парламент (ЕП), но для нее важно быть членом Совета Европы. Об этом заявила уходящий в отставку депутат Европарламента от Нидерландов Софи Ин'т Велд, ее слова передает агентство Politico.

«Это заметно, как для фон дер Ляйен важно быть членом Евросовета и быть близкой к лидерам правительства. Она ненавидит Европарламент. Более того, она не проведет там ни минуты больше, чем это строго необходимо», — сказала депутат.

Она также отметила, что глава ЕК не является «большой поклонницей контроля и подотчетности».

Ранее Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию из-за поведения премьер-министра республики Виктора Орбана. Данное решение не имеет прецедентов в истории ЕС.

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      Дарья Устьянцева
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