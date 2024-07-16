В ООН проверят данные о расправе ВСУ над российским пленным

ООН проверит свидетельства NYT о расправе ВСУ над российским пленным

Управление верховного комиссара ООН по правам человека проверит свидетельства, приведенные газетой The New York Times (NYT), о расправе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) над раненым российским пленным. Об этом сообщила официальный представитель данного управления организации Элизабет Троссел, передает ТАСС.

«Управление уточняет информацию у коллег», — сообщила она.

6 июля медик подразделения Каспар Гросс в беседе с NYT рассказал о том, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины в составе подразделения The Chosen Company, принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне спецоперации (СВО). По его словам, после одного из боестолкновений в августе 2023 года на позиции противника вышел раненый российский боец, которому требовалась медицинская помощь. Пока один наемник искал бинты, два боевика из возглавляемого американцами The Chosen Company выстрелили в безоружного.