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12:27, 16 июля 2024Мир

В ООН проверят данные о расправе ВСУ над российским пленным

ООН проверит свидетельства NYT о расправе ВСУ над российским пленным

Фото: Alina Smutko / Reuters

Управление верховного комиссара ООН по правам человека проверит свидетельства, приведенные газетой The New York Times (NYT), о расправе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) над раненым российским пленным. Об этом сообщила официальный представитель данного управления организации Элизабет Троссел, передает ТАСС.

«Управление уточняет информацию у коллег», — сообщила она.

6 июля медик подразделения Каспар Гросс в беседе с NYT рассказал о том, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины в составе подразделения The Chosen Company, принимали участие в расстрелах российских пленных в зоне спецоперации (СВО). По его словам, после одного из боестолкновений в августе 2023 года на позиции противника вышел раненый российский боец, которому требовалась медицинская помощь. Пока один наемник искал бинты, два боевика из возглавляемого американцами The Chosen Company выстрелили в безоружного.

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      Дарья Устьянцева
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