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09:24, 16 июля 2024Силовые структуры

В петербургской квартире нашли сожителей с простреленными головами

В Петербурге в квартире нашли два тела с простреленными головами

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге нашли 47-летнего мужчину и его 33-летнюю сожительницу с простреленными головами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, 15 июля брат одного из пострадавших обратился в полицию. Он заявил, что родственник давно не выходит на связь. Тогда полицейские вскрыли дверь его квартиры. Там они нашли сожителей без признаков жизни и пистолет.

Возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Отмечается, что 47-летний мужчина ранее был судим по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее в квартире на востоке Москвы обнаружили изрезанную женщину.

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      Екатерина Кашурникова
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