Изрезанную женщину нашли под диваном в московской квартире

СК: в Москве в квартире под диваном нашли тело зарезанной женщины

В квартире на востоке Москвы обнаружили изрезанную женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 8 июля в квартире дома на улице Утренняя нашли женщину без признаков жизни. Она лежала под диваном. На ее теле правоохранители заметили колото-резаные ранения в области шеи.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте трагедии, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Москве задержали мужчину, забившего до смерти соседку.