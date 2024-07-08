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15:43, 8 июля 2024Силовые структуры

Изрезанную женщину нашли под диваном в московской квартире

СК: в Москве в квартире под диваном нашли тело зарезанной женщины

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В квартире на востоке Москвы обнаружили изрезанную женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 8 июля в квартире дома на улице Утренняя нашли женщину без признаков жизни. Она лежала под диваном. На ее теле правоохранители заметили колото-резаные ранения в области шеи.

Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте трагедии, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Москве задержали мужчину, забившего до смерти соседку.

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      Екатерина Кашурникова
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