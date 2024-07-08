В Москве мужчина забил до смерти соседку

СК: в Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины на Боровском шоссе

В Москве задержали мужчину, забившего до смерти соседку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в стличном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 5 июля в квартире дома на Боровском шоссе нашли женщину без признаков жизни. На ее голове были многочисленные ушибленные раны. Следователи осмотрели место происшествия, допросили родственников и соседей пострадавшей, назначили ряд судебных экспертиз.

Вскоре удалось задержать подозреваемого по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Им оказался сосед потерпевшей. Сейчас его везут в следственный отдел для допроса.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который поджег знакомого из-за его отказа уходить домой с посиделки.